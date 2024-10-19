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Очередная тренировка «Дружины» прошла на полигоне Северо-Западного федерального округа

Очередная тренировка нескольких филиалов спецотряда «Дружина» прошла на одном из полигонов Северо-Западного федерального округа. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

Скриншот телеканала «Первый Псковский»

В мероприятии приняло участие порядка 50 человек. Встреча началась с повторения навыков тактической медицины, также были усвоены основы огневой, тактической, тактико-специальной подготовки. Вместе с этим проводятся занятия по физической подготовке и приёмам борьбы.

В рамках работы со спецтехникой присутствующих познакомили с антидроновым оружием, рассказали, каким оно бывает, и показали принципы его работы.

Напомним, что отряд «Дружина», в который на территории региона входит более двух тысяч человек, оказывает содействие правоохранительным органам в сохранении безопасности и правопорядка на территории Псковской области.

Отметим, что в Псковской области отряд содействия обороне и безопасности создан в 2023 году.

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