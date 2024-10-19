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Общество

Гдовская команда «Хищники» отправится на Кубок России по футзалу

Гдовская команда «Хищники» отправится на Кубок России по футзалу. Он пройдёт в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава Гдовского района Иван Мешков в своём Telegram-канале.

  • Победители соревнований
    Фото: Telegram-канал Ивана Мешкова
  • Победители соревнований
    Фото: Telegram-канал Ивана Мешкова
  • Победители соревнований
    Фото: Telegram-канал Ивана Мешкова
  • Победители соревнований
    Фото: Telegram-канал Ивана Мешкова
  • Победители соревнований
    Фото: Telegram-канал Ивана Мешкова

Глава муниципалитета также провёл встречу со спортсменами и поздравил их с тем, что недавно ребята стали серебряными призёрами первенства России по микрофутзалу.

«Было приятно познакомиться и с родителями юных спортсменов, которые поддерживают стремление ребят вести активный образ жизни. Ещё раз поздравляю ребят и их тренера Константина Владимировича Албегова с хорошим результатом на соревнованиях всероссийского уровня», – отметил он и пожелал новых побед.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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