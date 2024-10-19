Экология и просвещение: «Первый Псковский» выпустил сюжет о предпринимателе Светлане Бринюк
Экоактивист и предприниматель Светлана Бринюк рассказала свою историю в проекте телеканала «Первый Псковский» под названием «Новые герои». В нём представлены видеопубликации о предпринимателях региона.
Это люди, чье дело – не только строить бизнес и зарабатывать, но и помогать людям, продвигать определённые жизненные ценности, быть новаторами и продолжателями традиций. Они горят идеями просвещения, изобретательства, милосердия, идеями продвижения спорта, культуры, искусства.
Светлана Бринюк занимается экологическим просвещением взрослых и детей. Она учит, как давать вторую жизнь отходам, уменьшать количество используемого пластика, придерживаться разумного потребления. А у себя дома она ещё и делает эковещи, используя которые можно сделать мир чище.
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Экология и просвещение: «Первый Псковский» выпустил сюжет о предпринимателе Светлане Бринюк
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