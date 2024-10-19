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Общество

Для нового здания Линовской школы закупят компьютерные моноблоки и интерактивные панели

Для строящегося здания Линовской средней школы в Пыталовском муниципальном округе закупят компьютерные моноблоки и интерактивные панели. Соответствующая конкурсная документация размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Согласно условиям тендера, победитель должен будет поставить 38 моноблоков и четыре интерактивные панели. Начальная цена контракта – 5 129 874 рубля. Заказчиком является администрация Пыталовского муниципального округа. Тендер объявлен 17 октября, приём заявок завершится 24 октября.

Строительство Линовской средней школы идёт по поручению президента Владимира Путина о развитии социальной инфраструктуры в приграничных районах Псковской области. На месте строительства проведена прокладка внутренних сетей отопления, идут малярно-штукатурные работы и монтаж фасадных систем. По данным на август 2024 года строительная готовность школы составляла около 70 %.

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