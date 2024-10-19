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Спорт

Горячий лёд псковских хоккеисток: «АиФ. Псков» рассказал о сёстрах Тельновых

Издание «Аргументы и Факты. Псков» опубликовало статью, посвящённую двум сёстрам-псковичкам, которые занимаются хоккеем, – Екатерине и Анастасии Тельновым.

Фото предоставлено Екатериной Тельновой


«Королевами ледовых арен девчонки стали не в коротких платьицах, а в щитках и шлемах – с клюшками в руках. В этом году Анастасия Тельнова подписала первый профессиональный контракт с «Динамо-Невой», а её сестра Екатерина одержала победу в международном турнире по хоккею в Объединённых Арабских Эмиратах», – отмечается в публикации.

Про свой «горячий» лёд изданию рассказала Екатерина. В частности, девушка сообщила о том, какую роль в её спортивной судьбе играет семья, как относятся к девушкам на льду парни и почему не бросила хоккей ради учёбы.

Подробности читайте в материале «С косой и клюшкой».

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