Горячий лёд псковских хоккеисток: «АиФ. Псков» рассказал о сёстрах Тельновых

20:59, 19 октября 2024, ПАИ

Издание «Аргументы и Факты. Псков» опубликовало статью, посвящённую двум сёстрам-псковичкам, которые занимаются хоккеем, – Екатерине и Анастасии Тельновым.



«Королевами ледовых арен девчонки стали не в коротких платьицах, а в щитках и шлемах – с клюшками в руках. В этом году Анастасия Тельнова подписала первый профессиональный контракт с «Динамо-Невой», а её сестра Екатерина одержала победу в международном турнире по хоккею в Объединённых Арабских Эмиратах», – отмечается в публикации.

Про свой «горячий» лёд изданию рассказала Екатерина. В частности, девушка сообщила о том, какую роль в её спортивной судьбе играет семья, как относятся к девушкам на льду парни и почему не бросила хоккей ради учёбы.

Подробности читайте в материале «С косой и клюшкой».