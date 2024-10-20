Археологи нашли древнюю крепость в Турции

16:05, 20 октября 2024, ПАИ

Археологи нашли в Турции римскую крепость, которой 1 600 лет, пишет «Газета.ру».

Крепость в городе Хасанкейфе была построена на реке Тигр в 350-х годах н. э. по указу императора Констанция II. Хесанкейф – это одно из самых заселённых мест в мире. На протяжении 10 тысяч лет здесь жили представители более 20 цивилизаций и культур, отметили учёные.

Древняя крепость называлась Цефа, что в переводе с армянского означает «скала». Учёные выяснили, что найденная крепость упоминалась в римских исторических документах.

Ранее учёные нашли одно из древнейших в мире морских существ возрастом примерно 555 миллионов лет.