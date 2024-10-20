Археологи нашли древнюю крепость в Турции
Археологи нашли в Турции римскую крепость, которой 1 600 лет, пишет «Газета.ру».
Крепость в городе Хасанкейфе была построена на реке Тигр в 350-х годах н. э. по указу императора Констанция II. Хесанкейф – это одно из самых заселённых мест в мире. На протяжении 10 тысяч лет здесь жили представители более 20 цивилизаций и культур, отметили учёные.
Древняя крепость называлась Цефа, что в переводе с армянского означает «скала». Учёные выяснили, что найденная крепость упоминалась в римских исторических документах.
Ранее учёные нашли одно из древнейших в мире морских существ возрастом примерно 555 миллионов лет.
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