Псковская поликлиника проведёт выездную вакцинацию от гриппа
Псковская городская поликлиника проведёт выездную вакцинацию от гриппа сегодня, 21 октября. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.
Вакцинироваться можно с 10:00 до 15:00 с 21 по 24 октября у «Семейного магнита» (улица Труда, 37а).
Ранее псковичам рассказали, от чего можно вакцинироваться одновременно с прививкой от гриппа.
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