Псковская поликлиника проведёт выездную вакцинацию от гриппа

08:41, 21 октября 2024, ПАИ

Псковская городская поликлиника проведёт выездную вакцинацию от гриппа сегодня, 21 октября. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

Вакцинироваться можно с 10:00 до 15:00 с 21 по 24 октября у «Семейного магнита» (улица Труда, 37а).

Ранее псковичам рассказали, от чего можно вакцинироваться одновременно с прививкой от гриппа.