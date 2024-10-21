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Общество

Плед с гербом, постельное бельё и сумка с триколором: в России разрабатывают единый ГОСТ подарка для новорождённых

В России в 2025 году разработают ГОСТ на единый подарок для новорожденных, сообщает ТАСС.

Осторожно Media узнали, что планируют включить в подарок для новорождённых. Дарить будут вязаный плед с гербом, комплект постельного белья и подарочную сумку для мамы с триколором. Кроме того, проект подарка предполагает трикотажные изделия для ребёнка, книгу для родителей с советами, бутылочки для кормления и другие полезные вещи.

О том, что в России разработают ГОСТ на подарок для новорождённых, ранее сообщила автор инициативы первый зампред комитета Госдумы по семье Татьяна Буцкая.

Буцкая отметила, что примерный состав подарка разработан на основе пожеланий, которые высказывали родители, а набор должен быть единым независимо от региона – чтобы не создавалось впечатления, что ребёнок в одном регионе более ценен для страны, чем в другом.

«Люди видят сам факт, что в зависимости от роддома при выписке дают разные подарки. Очевидно, это должен быть достойный подарок с российской символикой, показывающий, что родился новый россиянин. Например, плед для новорождённого с гербом, в котором его будут укрывать, когда забирают из роддома, – это память на всю жизнь. Сумку для мамы можно делать разных дизайнов – в зависимости от года. Но главное, будет оставаться символика – родился новый гражданин России», – отметила депутат.

В Псковской области с 2019 года по инициативе губернатора Михаила Ведерникова действует региональный проект «Подарок новорождённому». Его цель – поддержка семей, в которых рождается первенец. Им вручается сертификат на 5 тысяч рублей, медаль «Рожденному на Псковской земле». Сертификат можно реализовать в организациях-партнерах, приобретя товары для новорождённого.

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