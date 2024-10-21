Количество задержанных пьяных водителей в Псковской области выросло более чем на 70%

12:30, 21 октября 2024, ПАИ

За неделю количество задержанных пьяных водителей в Псковской области выросло более чем на 70%, сообщили ПАИ в региональной Госавтоинспекции.

Так, с 14 по 20 октября в Псковской области задержали 46 пьяных водителей, с 7 по 13 октября – 27 нетрезвых водителей.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей соблюдать правила дорожного движения. Они также просят жителей региона проявлять активную гражданскую позицию и в случае обоснованных предположений управления водителем автомобилем в нетрезвом виде не игнорировать этот факт, а сообщать в дежурную часть полиции по месту совершения нарушения. Оставить сообщение также можно по телефону доверия УМВД России по Псковской области (8 8112) 59-22-33.