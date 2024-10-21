Учёные нашли простой способ снижения деменции

13:09, 21 октября 2024, ПАИ

Учёные нашли простой способ снижения деменции, и это оказался дополнительный сон в выходные дни, пишет «Газета.ru».

Учёные из Тайваньского университета выяснили, что дополнительные часы сна в выходные снижают риск ухудшения когнитивных функций более чем на 70%.

Исследователи наблюдали за мужчинами и женщинами старше 65 лет в течение двух лет, чтобы выявить связь между их когнитивными функциями и сном. Участники эксперимента носили акселерометры для точного измерения продолжительности сна и вели дневник.

Специалисты выявили, что риск когнитивных ухудшений снижался на 74% у тех, кто в выходные старался отсыпаться и компенсировать недостаток сна. Они также предполагают, что дополнительный отдых помогает восстанавливать нейронные связи и уменьшает воспалительные процессы.

Ранее сообщалось, что семья играет важную роль в профилактике деменции.