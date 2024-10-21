Несанкционированную свалку ликвидировали в Красногородском районе
Несанкционированную свалку ликвидировали в Красногородском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
В ходе проверки установили, что у кладбища имеется несанкционированная свалка твёрдых бытовых отходов. В связи с этим в адрес главы органа местного самоуправления внесли представление.
Свалку твёрдых бытовых отходов ликвидировали. Виновных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.
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