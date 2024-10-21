Несанкционированную свалку ликвидировали в Красногородском районе

13:38, 21 октября 2024, ПАИ

Несанкционированную свалку ликвидировали в Красногородском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установили, что у кладбища имеется несанкционированная свалка твёрдых бытовых отходов. В связи с этим в адрес главы органа местного самоуправления внесли представление.

Свалку твёрдых бытовых отходов ликвидировали. Виновных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.