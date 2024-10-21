Наталия Соколова, рассказала зачем в регион приехала Всероссийская инспекция по социальному сиротству

13:59, 21 октября 2024, ПАИ

Как в Псковской области работают эксперты Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства, рассказала корреспонденту ПАИ уполномоченный по правам ребёнка в регионе Наталия Соколова. Их инспекция в регионе продлится два дня, с 21 по 22 октября.

«На сегодняшний момент у нас в стране работает четыре группы Всероссийской инспекции системы социального сиротства. Одна из групп приехала к нам в регион на два дня. Это эксперты аппарата уполномоченного при президенте по правам ребёнка», – отметила Наталия Соколова.

Основная задача федеральных экспертов – мониторинг системы профилактики, раннее выявление семей в социально-опасном положении, организация работы с целью сохранения ребёнка в семье или возвращение ребёнка в семью, пояснила омбудсмен.

«Мы в течение двух дней вместе с коллегами из Москвы смотрим наши социальные учреждения, центры помощи детям, где организуется работа с семьёй, комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, мы познакомим их с опытом работы органов опеки, они нам дадут рекомендации, может быть, выявят какие-то проблемы, над которыми нам предстоит поработать, а также мы делимся лучшими практиками региона», – подчеркнула она.

Уполномоченный по правам ребёнка в регионе два раза в месяц проводит приём граждан по самым разным вопросам, в том числе, по вопросам сохранения ребёнка в семье, длительного нахождения в социальных учреждениях или семейного неблагополучия, добавила Наталия Соколова. Тем не менее в Пскове сотрудники аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка также проведут приём.

«В принципе, те темы, которые актуализируются инспекцией, мне, как должностному лицу, известны. Но, конечно, было бы интересно посмотреть и послушать, как работают федеральные коллеги, как приём проводится и как решаются вопросы», – заключила Наталия Соколова.