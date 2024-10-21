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Своды Монье восстановили в здании Гельдтовой бани в Пскове во время реставрации

Своды Монье восстановили в здании Гельдтовой бани в Пскове во время реставрации, рассказала отельер и ресторатор Ирина Кухи в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 21 октября.

Фото здесь и далее: ПАИ

«Восстановили своды Монье: это кирпичная кладка в потолке с металлическими конструкциями, расположенная волнами. Это у нас присутствует в сидальне и на входе в ресторан», – рассказала Ирина Кухи.

Она отметила, что реконструкция объекта культурного наследия регионального значения стоит больших физических, финансовых и моральных трудозатрат.

«Я была там через две недели, как мы его купили, и у меня был некий шок. Там сыпалась штукатурка, был запах плесени, здание на тот момент было признано аварийным на 99 %», – рассказала Ирина Кухи.

Перед тем как приступить к реконструкции здания, нужно было получить много согласований, подписать соглашения, разработать проект. «Мы оттуда вывезли более 200 тонн мусора... Было проще снести и новое построить, но мы обязаны были сохранить. Ценно, что здание в этом районе единственное, наверное, которое сейчас осталось практически в том облике, в котором оно и было возведено», – подчеркнула Ирина Кухи и добавила, что была проведена большая работа с фундаментом.

Должны пройти годы, чтобы проведённая работа окупилась. В объект было вложено более 200 миллионов рублей, заметила она.

Напомним, что обновлённое здание Гельдтовой бани в марте осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Подробнее читайте здесь.

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