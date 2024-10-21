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Спорт

Псковичи стали победителями областного чемпионата по кудо

Псковичи стали победителями в общекомандном зачёте чемпионата и первенства Псковской области по кудо, которые прошли в псковском комплексе «Олимп» 19 октября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации кудо Псковской области Илья Кучеров.

Псковичи стали победителями областного чемпионата по кудо. Фото: ПАИ

За награды соревнований помимо местных кудоистов боролись гости из Печор, Порхова, Великих Лук, Острова, Выборга, Санкт-Петербурга, Рощино и Белоруссии.

В общекомандном зачёте лучший результат показали псковичи, второе место завоевали спортсмены из Острова, а бронза – у команды Великих Лук. Следующим серьёзным этапом для атлетов, показавших высокие результаты на областном уровне, станут чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа в Череповце.

  • Псковичи стали победителями областного чемпионата по кудо
    Фото: Илья Кучеров
  • Псковичи стали победителями областного чемпионата по кудо
    Фото: Илья Кучеров
  • Псковичи стали победителями областного чемпионата по кудо
    Фото: Илья Кучеров

«Будем надеяться, что Роспотреб позволит нашим спортсменам подготовиться и достойно представить область окружном этапе», – отметил Илья Кучеров.

Напомним, что все школы Пскова и учреждения дополнительного образования перешли на дистанционный формат обучения с 21 октября.

Фоторепортаж с соревнований можно найти по ссылке.

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