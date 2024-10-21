Псковичи стали победителями областного чемпионата по кудо

16:46, 21 октября 2024, ПАИ

Псковичи стали победителями в общекомандном зачёте чемпионата и первенства Псковской области по кудо, которые прошли в псковском комплексе «Олимп» 19 октября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации кудо Псковской области Илья Кучеров.

За награды соревнований помимо местных кудоистов боролись гости из Печор, Порхова, Великих Лук, Острова, Выборга, Санкт-Петербурга, Рощино и Белоруссии.

В общекомандном зачёте лучший результат показали псковичи, второе место завоевали спортсмены из Острова, а бронза – у команды Великих Лук. Следующим серьёзным этапом для атлетов, показавших высокие результаты на областном уровне, станут чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа в Череповце.



Фото: Илья Кучеров



Фото: Илья Кучеров



Фото: Илья Кучеров





«Будем надеяться, что Роспотреб позволит нашим спортсменам подготовиться и достойно представить область окружном этапе», – отметил Илья Кучеров.

Напомним, что все школы Пскова и учреждения дополнительного образования перешли на дистанционный формат обучения с 21 октября.

Фоторепортаж с соревнований можно найти по ссылке.

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