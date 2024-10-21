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Общество

Представители Псковской области присоединились к обсуждению законопроекта о местном самоуправлении

Законопроект о местном самоуправлении обсудили представители муниципальных образований России на площадке ВАРМСУ в РАНХиГС сегодня, 21 октября. Глава Локнянского округа Иван Белугин и глава Пыталовского округа Вера Кондратьева приняли участие в мероприятии, сообщили главы муниципалитетов в своих телеграм-каналах.

Представители Псковской области присоединились к обсуждению законопроекта о местном самоуправлении. Фото: телеграм-канал Веры Кондратьевой

В ВАРМСУ поступили сотни предложений субъектов России, касающихся того, как нужно выстраивать и развивать местное самоуправление. На основе этих предложений и будет создаваться федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

«В этом историческом событии участвовали от Псковской области вместе с главой Локнянского округа Иваном Белугиным. Сегодняшний день был очень важным, насыщенным и ответственным», – отметила Вера Кондратьева.

Иван Белугин, в свою очередь, отметил, что обсудил с коллегами направление перехода к новой системе местного самоуправления.

«Очень актуальная тема, потому что на Локнянскую землю пришёл работать в достаточно интересный период перехода от района к округу. Есть чем поделиться с коллегами и на чём акцентировать внимание. Хочется заметить, что на мероприятиях ВАРМСУ всегда интереснейшие опытные спикеры, которые помогают участникам направить мысли в нужное русло. Например, на этот раз центральный спикер – Павел Владимирович Крашенинников: он был в команде авторов Конституции РФ, сейчас работает над основным новым законом об ОМСУ», – подчеркнул глава Локнянского округа.

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