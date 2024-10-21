«Семейное ГТО» провели в Новоржеве

23:37, 21 октября 2024, ПАИ

На базе Новоржевского дома детского творчества прошёл этап «Семейное ГТО» муниципальной акции «ГТО – это я! ГТО – это мы! ГТО – настоящее и будущее нашей страны!». Об этом пишет районная газета «Земля Новоржевская».

«Это ﻿был ﻿настоящий ﻿праздник спорта и ﻿здоровья, где каждый ﻿участник ﻿смог ﻿почувствовать себя частью ﻿великой и ﻿сплочённой команды. Несмотря на то что главными участниками были родители, самыми азартными болельщиками стали дети, которые болели за своих родственников», – пишет газета.



Ранее сообщалось, что в Дедовичах подвели итоги фестиваля ГТО среди муниципальных государственных гражданских служащих Псковской области, а также депутатов законодательных органов области и местного самоуправления.