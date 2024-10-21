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Общество

«Семейное ГТО» провели в Новоржеве

На базе Новоржевского дома детского творчества прошёл этап «Семейное ГТО» муниципальной акции «ГТО – это я! ГТО – это мы! ГТО – настоящее и будущее нашей страны!». Об этом пишет районная газета «Земля Новоржевская».

Фото: Новоржевский дом детского творчества

«Это ﻿был ﻿настоящий ﻿праздник спорта и ﻿здоровья, где каждый ﻿участник ﻿смог ﻿почувствовать себя частью ﻿великой и ﻿сплочённой команды. Несмотря на то что главными участниками были родители, самыми азартными болельщиками стали дети, которые болели за своих родственников», – пишет газета.

Ранее сообщалось, что в Дедовичах подвели итоги фестиваля ГТО среди муниципальных государственных гражданских служащих Псковской области, а также депутатов законодательных органов области и местного самоуправления.

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