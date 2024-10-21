«Семейное ГТО» провели в Новоржеве
На базе Новоржевского дома детского творчества прошёл этап «Семейное ГТО» муниципальной акции «ГТО – это я! ГТО – это мы! ГТО – настоящее и будущее нашей страны!». Об этом пишет районная газета «Земля Новоржевская».
«Это был настоящий праздник спорта и здоровья, где каждый участник смог почувствовать себя частью великой и сплочённой команды. Несмотря на то что главными участниками были родители, самыми азартными болельщиками стали дети, которые болели за своих родственников», – пишет газета.
Ранее сообщалось, что в Дедовичах подвели итоги фестиваля ГТО среди муниципальных государственных гражданских служащих Псковской области, а также депутатов законодательных органов области и местного самоуправления.
Представители Псковской области присоединились к обсуждению законопроекта о местном самоуправлении