Полиция приглашает псковичей на службу в батальон ППС
Полиция приглашает псковичей на службу в батальон ППС, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Требуются кандидаты для замещения должностей полицейского, полицейского (водителя) патрульно-постовой службы УМВД России по Пскову.
Приглашаются граждане в возрасте до 35 лет, имеющие образование не ниже среднего общего, годные по состоянию здоровья для работы в органах внутренних дел.
Заработная плата сотрудника - от 33 тысяч рублей. Ежегодный оплачиваемый отпуск - от 40 календарных дней. Бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей в ведомственных поликлиниках. Возможность бесплатного получения высшего образования в учебных заведениях МВД России.
Предпочтение отдается лицам, отслужившим в армии.
Обращаться по адресу: Псков, ул. Новгородская, д. 7, кабинет 32, телефоны: 59-38-21, 59-38-47 (отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Пскову).
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