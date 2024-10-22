Более 21 тысячи псковичей используют сервис «Госуслуги. Дом»

15:54, 22 октября 2024, ПАИ

Более 21 тысячи жителей Псковской области используют сервис «Госуслуги. Дом», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Приложение помогает решать вопросы в сфере ЖКХ в одном окне. В сентябре появилась новая функция – коллективная заявка. Она позволяет отправлять обращения в управляющую организацию от всего дома. Ответ получат все соседи. В Псковской области этой возможностью уже воспользовались собственники 15 многоквартирных домов.

Также с помощью сервиса можно передавать показания приборов учёта, оплачивать ЖКУ и подавать заявки. В планах – добавить возможность использования «Госуслуги. Дом» владельцами индивидуальных жилых домов. Также прорабатывается возможность запуска режима, когда можно будет помогать родственникам решать вопросы в сфере ЖКХ.

Приложение создано на базе государственной информационной системы ЖКХ. Им пользуется более шести миллионов россиян. Цифровое решение развивает АО «Оператор информационной системы» при поддержке Минстроя и Минцифры России.