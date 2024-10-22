Глухарь проконтролировал качество огородных работ у жителя Псковской области
Глухарь прилетел на огород к жителю деревни Кошнево Себежского района Игорю Семенкову, пишет газета «Призыв».
Птица прилетела на огород сразу после вспашки земли.
«Глухарь на огороде, такого гостя у меня ещё не было. Ходит, зелёную траву щипает, несколько раз отлетал, но опять возвращается. По виду молодой ещё, на восемь-десять метров подпускает, а потом отлетает недалеко», – рассказал себежанин.
Ранее сообщалось, что в Псковской области к работе приступил хорёк-кочегар.
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