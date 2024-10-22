Глухарь проконтролировал качество огородных работ у жителя Псковской области

17:04, 22 октября 2024, ПАИ

Глухарь прилетел на огород к жителю деревни Кошнево Себежского района Игорю Семенкову, пишет газета «Призыв».

Птица прилетела на огород сразу после вспашки земли.

«Глухарь на огороде, такого гостя у меня ещё не было. Ходит, зелёную траву щипает, несколько раз отлетал, но опять возвращается. По виду молодой ещё, на восемь-десять метров подпускает, а потом отлетает недалеко», – рассказал себежанин.

Ранее сообщалось, что в Псковской области к работе приступил хорёк-кочегар.