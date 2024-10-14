В Псковской области к работе приступил хорёк-кочегар

15:40, 14 октября 2024, ПАИ

Хорёк пролез в кочегарку сельского клуба в Себежском районе, пишет газета «Призыв».

«Сегодня около кочегарки клуба деревни Сутоки. Маленький хорёк. Наверное, греться пришёл», – прокомментировала местная жительница Нина Суздалева.

Ранее фотоохотник поделился уникальными кадрами обитателей псковских лесов. А на дороге в Локнянском районе заметили трёх косуль, также пушного зверька заметили на улицах Пскова.