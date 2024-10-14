В Псковской области к работе приступил хорёк-кочегар
Хорёк пролез в кочегарку сельского клуба в Себежском районе, пишет газета «Призыв».
«Сегодня около кочегарки клуба деревни Сутоки. Маленький хорёк. Наверное, греться пришёл», – прокомментировала местная жительница Нина Суздалева.
Ранее фотоохотник поделился уникальными кадрами обитателей псковских лесов. А на дороге в Локнянском районе заметили трёх косуль, также пушного зверька заметили на улицах Пскова.
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