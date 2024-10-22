Подробности проведения «Ночи искусств – 2024» раскрыли в Пушкинском заповеднике
Как пройдёт Всероссийская акция «Ночь искусств – 2024» в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», рассказали ПАИ в пресс-службе музея.
3 ноября в музее запланирована большая интерактивная программа, которая пройдёт под девизом «Искусство объединяет». Её проведут в выставочных залах музейного научно-культурного центра (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1), где работает новая экспозиция «Эмоции природы, природа эмоций».
Помимо этого, в научно-культурном центре состоится театрализованная поэтическая программа «О, православная земля священных памятников Пскова», которую проведёт актёр театра и кино, лауреат международного конкурса «Овации» Михаил Драгунов.
Подробности Всероссийской акции «Ночь музеев – 2024» можно уточнить на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в разделе «Календарь событий → Ноябрь → «Ночь искусств». Культурно-образовательный проект проводится в рамках празднования Дня народного единства.
Обменные гастроли Русского драматического театра Удмуртии и Псковского драмтеатра обсуждают на пресс-конференции
Вокал, хореография, художественное слово: гала-концерт областного фестиваля творчества пожилых людей прошёл в Пскове
Более 400 танцоров объединит Максимовский хореографический фестиваль в Псковской области
Псковский ансамбль «Сказ» стал лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса оркестров и ансамблей национальных народных инструментов
Какие пользующиеся интересом псковичей культурные проекты реализует отель «Покровский», рассказала Ирина Кухи