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Культура

Подробности проведения «Ночи искусств – 2024» раскрыли в Пушкинском заповеднике

Как пройдёт Всероссийская акция «Ночь искусств – 2024» в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», рассказали ПАИ в пресс-службе музея.

На выставке «Эмоции природы, природа эмоций». Фото: музей-заповедник «Михайловское»

3 ноября в музее запланирована большая интерактивная программа, которая пройдёт под девизом «Искусство объединяет». Её проведут в выставочных залах музейного научно-культурного центра (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1), где работает новая экспозиция «Эмоции природы, природа эмоций».

Помимо этого, в научно-культурном центре состоится театрализованная поэтическая программа «О, православная земля священных памятников Пскова», которую проведёт актёр театра и кино, лауреат международного конкурса «Овации» Михаил Драгунов.

Образ Святого Николая Чудотворца (XIX век) с выставки «История создания драмы А. С. Пушкина «Борис Годунов» из собрания Пушкинского заповедника

Подробности Всероссийской акции «Ночь музеев – 2024» можно уточнить на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в разделе «Календарь событий → Ноябрь → «Ночь искусств». Культурно-образовательный проект проводится в рамках празднования Дня народного единства.

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