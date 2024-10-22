Печеряне вышли на субботник

19:19, 22 октября 2024, ПАИ

Сотрудники администрации Печор, финансового управления, казначейства и территориальной избирательной комиссии присоединились к месячнику благоустройства. Об этом глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Вместе убрали сухую листву вокруг здания администрации, в одном из центральных парков и на улице Каштановой», – говорится в сообщении.

Напомним, в Псковской области месячник благоустройства и санитарной уборки начался 1 октября и продлится до 31 октября.