Два проекта дновских ТОС посвящены восстановлению уличного освещения

23:18, 22 октября 2024, ПАИ

Два проекта дновских ТОС в этом году были посвящены восстановлению уличного освещения. На каких территориях выполнены работы, рассказал глава Дновского района Михаил Шауркин.

Соответствующие работы уже завершены в Дно на улице Коммунистической и в Скуграх на улице Зелёной, отметил глава муниципалитета.

Ранее сообщалось, что после преобразования Локнянского района в округ в муниципалитете выросло число территориальных общественных самоуправлений.