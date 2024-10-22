Два проекта дновских ТОС посвящены восстановлению уличного освещения
Два проекта дновских ТОС в этом году были посвящены восстановлению уличного освещения. На каких территориях выполнены работы, рассказал глава Дновского района Михаил Шауркин.
Соответствующие работы уже завершены в Дно на улице Коммунистической и в Скуграх на улице Зелёной, отметил глава муниципалитета.
Ранее сообщалось, что после преобразования Локнянского района в округ в муниципалитете выросло число территориальных общественных самоуправлений.
Псковская библиотека приглашает на показ фильма «Это не навсегда»
ПсковГУ стал учредителем электронного научного журнала «Право и экономика Союзного государства»
Более 200 звонков поступило на горячую линию Управления Роспотребнадзора Псковской области по вопросам профилактики ОРВИ
Псковичка стала участницей гала-концерта фестиваля «Белая трость», организованного фондом Дианы Гурцкой
Вопросы формирования и поддержания образов «свой – чужой» обсудят учёные на семинаре в ПсковГУ