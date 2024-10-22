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Общество

Два проекта дновских ТОС посвящены восстановлению уличного освещения

Два проекта дновских ТОС в этом году были посвящены восстановлению уличного освещения. На каких территориях выполнены работы, рассказал глава Дновского района Михаил Шауркин.

Два проекта дновских ТОС посвящены восстановлению уличного освещения. Фото из телеграм-канала Михаила Шауркина

Соответствующие работы уже завершены в Дно на улице Коммунистической и в Скуграх на улице Зелёной, отметил глава муниципалитета.

Ранее сообщалось, что после преобразования Локнянского района в округ в муниципалитете выросло число территориальных общественных самоуправлений.

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