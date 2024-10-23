Финальный этап Кубка и первенства Псковской области по автомногоборью перенесли на ноябрь

13:04, 23 октября 2024, ПАИ

Финальный этап Кубка и первенства Псковской области по автомобильному многоборью «Осенние виражи», запланированный на 27 октября, перенесли на 16 ноября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич.

Соревнования пройдут на горе Соколихе в Псковском районе. Протяжённость асфальтированной трассы составит 1 000 метров.

К стартам допускаются гонщики с исправными серийными автомобилями категории B, оборудованными штатными ремнями безопасности. Награды автомногоборья разыграют в шести категориях.

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