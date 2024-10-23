Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Скончалась ещё одна жертва смертельного ДТП под Опочкой

Женщина, пострадавшая в ДТП в Опочецком районе 15 октября, скончалась в больнице. Об этом ПАИ сообщил собственный источник в медучреждении.

Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Ранее в этом же ДТП погиб бывший главврач Опочецкой районной больницы, врач Псковской межрайонной больницы Дмитрий Корось и его мать.

Напомним, столкновение микроавтобуса «Газель» и автомобиля «Нива» произошло 15 октября на повороте между 14-м и 15-м километрами автодороги Опочка – Дубровка. В результате ДТП погибли два человека. Двое пострадавших были госпитализированы в медучреждение.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 октября 2024

Скончалась ещё одна жертва смертельного ДТП под Опочкой
23 октября 2024

Как мошенники воруют «Госуслуги» пенсионеров, рассказал эксперт
23 октября 2024

В Пскове женщину заразили ВИЧ-инфекцией во время маникюра
23 октября 2024

За убийство женщины гантелью пскович получил 16 лет тюрьмы
23 октября 2024

Житель Палкинского района отправится в тюрьму из-за ревности к сожительнице
22 октября 2024

Машина протаранила дорожное ограждение на Северном обходе в Псковском районе
22 октября 2024

В Гдове проводят проверку по факту обрушения стены в жилом доме
22 октября 2024

В Великих Луках автомобиль протаранил столб со знаком пешеходного перехода

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...