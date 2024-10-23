Скончалась ещё одна жертва смертельного ДТП под Опочкой

13:52, 23 октября 2024, ПАИ

Женщина, пострадавшая в ДТП в Опочецком районе 15 октября, скончалась в больнице. Об этом ПАИ сообщил собственный источник в медучреждении.

Ранее в этом же ДТП погиб бывший главврач Опочецкой районной больницы, врач Псковской межрайонной больницы Дмитрий Корось и его мать.

Напомним, столкновение микроавтобуса «Газель» и автомобиля «Нива» произошло 15 октября на повороте между 14-м и 15-м километрами автодороги Опочка – Дубровка. В результате ДТП погибли два человека. Двое пострадавших были госпитализированы в медучреждение.