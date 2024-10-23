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Общество

Стала известна причина обмеления Чудского озера и рек в Псковской области

Причину понижения уровня воды в реках региона и Псковско-Чудском озере назвала в беседе с корреспондентом ПАИ руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.

Река Великая. Фото: ПАИ

«Для водного баланса водоема характерно преобладание притока поверхностных и грунтовых вод – около 85%, а атмосферные осадки составляют всего лишь 15% от общего притока воды. Поэтому водность Псковско-Чудского водоема напрямую связана с водностью рек, впадающих в него», – отметила она и добавила.

В летне-осенний период 2024 года на реках области уровни воды наблюдались на 10-40 сантиметров ниже многолетних значений.

При этом горизонт Псковско-Чудского озера был около нормы, и только в октябре уровень воды опустился ниже среднемесячного многолетнего значения на десять сантиметров. Для сравнения, в октябре 2023 и 2022 годов уровень воды озера был ниже нормы на 15 и десять сантиметров соответственно.

«В конце осени и в зимние месяцы понижение уровня воды в озере – это нормально. Постепенное наполнение водоема начнется в период весеннего половодья на реках Псковской области», – отметила Тала Нещадимова.

Уровень воды на сегодняшний день не критический, о его дальнейшем снижении до критических снижений речи не идет, добавила она.

Ранее сообщалось, что навигацию пассажирских катеров по Псковскому озеру планируют завершить 4 ноября. Однако предполагается, что при понижении уровня воды эта дата может сместиться на более ранний срок.

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