Экотехнопарк в Псковской области будет работать на отечественном оборудовании – главный инженер компании подрядчика

16:01, 23 октября 2024, ПАИ

Экотехнопарк в Псковской области будет работать на отечественном оборудовании, заявил главный инженер компании «РУСТЭКО» – подрядчика по строительству экотехнопарка в Псковской области Евгений Пуздырев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 23 октября.

«Изначально в технологической схеме было заложено оборудование иностранного производства. Не преимущественно, соотношение примерно 30 на 70 %, где 30 % – оборудование иностранного производства и 70 % – отечественного», – рассказал Евгений Пуздырев.

Он отметил, что из-за санкций пришлось отказаться от ряда оборудования и заменить его отечественным аналогом. Однако, отечественное оборудование занимает не все 100 %.

«В нашем проекте, который мы реализуем, присутствует две единицы иностранного производства – дробильная установка дизельного типа (Германия) и дробильная установка для производства РДФ-топлива. Всё остальное оборудование российское», – уточнил инженер.

Фоторепортаж со строительной площадки экотехнопарка можно посмотреть здесь. Кроме того, по ссылке можно узнать обо всех технических характеристиках строящегося экотехнопарка.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что строительство экотехнопарка идёт по графику. Его планируется запустить весной 2025 года.