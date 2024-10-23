От сортировки жителями мусора зависит тариф на его переработку – главный инженер подрядчика по строительству псковского экотехнопарка

18:53, 23 октября 2024, ПАИ

От сортировки жителями мусора зависит тариф на его переработку, объяснил главный инженер компании «РУСТЭКО» – подрядчика по строительству экотехнопарка в Псковской области Евгений Пуздырев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 23 октября.

«Сортировка мусора однозначно имеет смысл, поскольку это очень серьёзно сказывается на тарифе, который потом обыватель платит за тонну переработанного мусора. Чем лучше подготовлен мусор в квартире или на площадке у дома, тем меньше работы комплексу, тем меньше ломается оборудование, тем меньше сортировщиков нужно, и тариф, соответственно, будет меньше», – рассказал он.

Сухой отсортированный мусор меньше портит оборудование, он быстрее перерабатывается, качественнее разделяется, прессуется и попадает на нужное производство, уточнил Евгений Пуздырев.

«По итогу работы как минимум за полгода, когда комплекс выйдет на производственную мощность и на проекты, будет понятно морфология, которая заходит, мощность, которую он должен переработать. К примеру, комплекс в Псковской области по проекту должен перерабатывать 250 тысяч тонн в год. Скорее всего, не будет мусора столько и, возможно, будут использовать не две технологические линии, а одну – вторая будет либо резервной, либо на период проведения плановых работ по техобслуживанию», – заметил он.

По мнению Евгения Пуздырева, нужно полностью изменить менталитет населения. Чтобы подготовить людей, не одно поколение должно вырасти с пониманием необходимости сортировки мусора, подчеркнул он.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что строительство экотехнопарка идёт по графику. Его планируется запустить весной 2025 года.