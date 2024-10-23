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Общество

Расширять границы псковского экотехнопарка не потребуется 25 лет – главный инженер

Через 25 лет потребуется расширение границ псковского экотехнопарка, рассказал главный инженер компании «РУСТЭКО» – подрядчика по строительству экотехнопарка в Псковской области Евгений Пуздырев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 23 октября.

Фото: ПАИ

«Насколько удачное выбрано место строительства экотехнопарка, покажет практика его эксплуатации со временем. Как минимум, положительная сторона в этом все-таки есть. В этом регионе создаются рабочие места, создается уверенный бизнес и это бизнес не одного дня, эксплуатация комплекса не одного года даже», – отметил Евгений Пуздырев.

Он уточнил, что проектом заложена эксплуатация комплекса 25 лет.

«После 25 лет будет однозначно модернизация, обновление оборудования. Скорее всего расширение территории границ потребуется, но комплекс будет дальше жить», – рассказал Евгений Пуздырев.

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