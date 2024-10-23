Большинство псковичей не готовы тратиться на проведение новогодних корпоративов
Большинство участников опроса в Telegram-канале Псковского агентства информации не готовы сильно тратиться на проведение новогоднего корпоратива.
Из опроса следует, что большинство псковичей (42%) не планируют тратить на корпоративы больше 2,5 тысячи рублей.
Ещё 32% опрошенных готовы отдать за организацию новогоднего застолья около тысячи рублей.
До 4,5 тысячи рублей готовы отдать 15% респондентов, а до шести тысяч – всего 3% псковичей.
При этом 8% опрошенных готовы заплатить любые деньги за веселье и общение.
Ранее сообщалось, что цены на новогодние корпоративы в Пскове заметно выросли.
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