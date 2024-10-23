Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Большинство псковичей не готовы тратиться на проведение новогодних корпоративов

Большинство участников опроса в Telegram-канале Псковского агентства информации не готовы сильно тратиться на проведение новогоднего корпоратива.

Изображение: ПАИ

Из опроса следует, что большинство псковичей (42%) не планируют тратить на корпоративы больше 2,5 тысячи рублей.

Ещё 32% опрошенных готовы отдать за организацию новогоднего застолья около тысячи рублей.

До 4,5 тысячи рублей готовы отдать 15% респондентов, а до шести тысяч – всего 3% псковичей.

При этом 8% опрошенных готовы заплатить любые деньги за веселье и общение.

Ранее сообщалось, что цены на новогодние корпоративы в Пскове заметно выросли.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 октября 2024

«Белочкин хуторок» появился в Овсище
23 октября 2024

Расширять границы псковского экотехнопарка не потребуется 25 лет – главный инженер
23 октября 2024

Настоятель Спасо-Преображенского храма Локни отправляется на новое место служения в Великие Луки
23 октября 2024

Этой осенью российские школьники попробуют себя в 1600 профессиях
23 октября 2024

Работы по газификации многоквартирных домов проводят в Печорах
23 октября 2024

О ходе строительства псковского экотехнопарка рассказал главный инженер
23 октября 2024

Почти 160 тысяч человек привились от гриппа в Псковской области
23 октября 2024

Большинство псковичей не готовы тратиться на проведение новогодних корпоративов

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...