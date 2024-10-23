О ходе строительства псковского экотехнопарка рассказал главный инженер

17:44, 23 октября 2024, ПАИ

О ходе строительства экотехнопарка в Псковской области рассказал главный инженер подрядчика – компании «РУСТЭКО» Евгений Пуздырев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 23 октября.

«Порядка 27-28 %, но сейчас темпы мы наращиваем, выходим на следующие этапы строительства. У нас фундаментная часть выполнена на 75–80 % и мы сейчас выходим на устройство каркасов из металлоконструкций и подготавливаем контуры, чтобы в зиму уйти с отделкой и инженерными работами», – отметил Евгений Пуздырев.

Также выполнены все конкурсные процедуры по закупке оборудования. Практически всё оборудование уже находится в производстве. Порядка 90 % оборудования готово либо к поставке, либо уже поставлено на объекты и начат его монтаж, подчеркнул Евгений Пуздырев.

Он заметил, что проектом предусмотрено 37 объектов. На данный момент фундаментная часть выполнена практически на всех объектах. На основных объектах – корпус сортировки, административный корпус, КПП, весовая диспетчерская – возводятся металлоконструкции.

«Через десять дней у нас начнутся поставки сэндвич-панелей, мы начнём обшивать ими и устраивать кровлю. То есть, таким образом мы подготовим тёплый контур к холодному периоду. Эти объекты у нас уже начинают наполняться оборудованием. <…> Первый монтаж ориентировочно начнётся в середине ноября», – заключил главный инженер.

Фоторепортаж со строительной площадки экотехнопарка можно посмотреть здесь. Кроме того, по ссылке можно узнать обо всех технических характеристиках строящегося экотехнопарка.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что строительство экотехнопарка идёт по графику. Его планируется запустить весной 2025 года.