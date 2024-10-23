Псковичей приглашают присоединиться к акции вакцинирования от гриппа

18:32, 23 октября 2024, ПАИ

Управление Роспотребнадзора по Псковской области продолжает акцию «Грипп_регион60_Привит», сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Акции в этом году исполнится десять лет. Она призвана объединить людей, ответственно относящихся к своему здоровью. Чтобы присоединиться к акции, нужно сделать прививку, разместить фотографию в социальных сетях с хештегом #Грипп_регион60_Привит.

В настоящее время в Псковской области по количеству привитых от гриппа лидируют Куньинский, Себежский и Новоржевский районы.

Ранее сообщалось, что почти 160 тысяч человек привилось от гриппа в Псковской области.