Псковичей приглашают присоединиться к акции вакцинирования от гриппа
Управление Роспотребнадзора по Псковской области продолжает акцию «Грипп_регион60_Привит», сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
Акции в этом году исполнится десять лет. Она призвана объединить людей, ответственно относящихся к своему здоровью. Чтобы присоединиться к акции, нужно сделать прививку, разместить фотографию в социальных сетях с хештегом #Грипп_регион60_Привит.
В настоящее время в Псковской области по количеству привитых от гриппа лидируют Куньинский, Себежский и Новоржевский районы.
Ранее сообщалось, что почти 160 тысяч человек привилось от гриппа в Псковской области.
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