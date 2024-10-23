Почти 160 тысяч человек привились от гриппа в Псковской области

17:22, 23 октября 2024, ПАИ

157 038 человек привились от гриппа в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

В настоящее время привито от гриппа 27% населения региона.

Ранее сообщалось, что Псковская городская поликлиника проводит выездную вакцинацию от гриппа. Вакцинироваться можно с 10:00 до 15:00 по 24 октября у «Семейного магнита» (улица Труда, 37а).

Ранее псковичам рассказали, от чего можно вакцинироваться одновременно с прививкой от гриппа.