Почти 160 тысяч человек привились от гриппа в Псковской области
157 038 человек привились от гриппа в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.
В настоящее время привито от гриппа 27% населения региона.
Ранее сообщалось, что Псковская городская поликлиника проводит выездную вакцинацию от гриппа. Вакцинироваться можно с 10:00 до 15:00 по 24 октября у «Семейного магнита» (улица Труда, 37а).
Ранее псковичам рассказали, от чего можно вакцинироваться одновременно с прививкой от гриппа.
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