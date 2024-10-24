В Пушкинских Горах проходит конференция и экспертная сессия для предпринимателей и бизнес-сообществ

23:10, 23 октября 2024, ПАИ

В Пушкинских Горах впервые проходят конференция и экспертная сессия для предпринимателей и бизнес-сообщества, посвящённые социокультурному развитию территорий. Тема конференции – «Индустрия вдохновения. Культурный и креативный туризм», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Ведущие российские специалисты в области туризма, гостеприимства, культуры и государственного управления, а также предприниматели и представители Пушкиногорского района собрались вместе, чтобы обсудить возможности развития исторических мест.

В рамках конференции эксперты федерального уровня, в частности мэр города Суздаля Алиса Бирюкова, основатель первого легендарного отеля и ресторана в Плёсе «Частный визит» Елена Маньенан, коммерческий директор активов гостеприимства Елена Махрова и другие, поделились своим опытом и историями успеха на российских и международных территориях. Они рассказали об эффектах и выгодах такого развития и попытались вдохновить местных предпринимателей на активную позицию.

Соорганизатор конференции – концепт-шеф и владелец ряда ресторанов в Санкт-Петербурге, партнёр туристического кластера «Креневка» в Пушкиногорском районе Алексей Алексеев – рассказал о стратегии всесезонности и экосистеме отдыха в Пушкиногорье, а также поделился с участниками конференции своим гастрономическим опытом.

Мероприятие проходит при поддержке Фонда инвестиционного развития Псковской области.