13 млн рублей выделили на проекты ТОС в Пскове

08:37, 24 октября 2024, ПАИ

13 млн рублей выделили по итогам городского и областного конкурсов на реализацию 35 проектов ТОС Пскова, сообщил в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.

Первые три проекта ТОС в этом году уже выполнили, отметил он и добавил, что освещение, видеонаблюдение и новые входные двери могут появиться в многоквартирном доме благодаря конкурсу проектов ТОС.

Ранее сообщалось, что два проекта дновских ТОС посвящены уличному освещению.