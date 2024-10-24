13 млн рублей выделили на проекты ТОС в Пскове
13 млн рублей выделили по итогам городского и областного конкурсов на реализацию 35 проектов ТОС Пскова, сообщил в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.
Первые три проекта ТОС в этом году уже выполнили, отметил он и добавил, что освещение, видеонаблюдение и новые входные двери могут появиться в многоквартирном доме благодаря конкурсу проектов ТОС.
Ранее сообщалось, что два проекта дновских ТОС посвящены уличному освещению.
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