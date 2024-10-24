Письменные доказательства по делу бывшего замглавы администрации Пскова Александра Грацкого рассматривают в суде

10:40, 24 октября 2024, ПАИ

Исследование письменных доказательств по делу бывшего заместителя главы администрации Пскова – начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александра Грацкого рассматривают в суде сегодня, 24 октября, передаёт корреспондент ПАИ. Судебное заседание началось.

Напомним, Александра Грацкого обвиняют по части 2 статьи 290, части 6 статьи 290, пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном, крупном и особо крупном размере).

Он был задержан по подозрению в получении взятки 22 марта 2024 года. Ещё один эпизод взяточничества появился в деле 3 мая этого года.

Александр Грацкий в разное время работал в администрации Пскова в должностях замначальника УГХ, начальника УГХ. Осенью 2023 года его назначили заместителем главы администрации Пскова с совмещением должности начальника УГХ городской администрации.