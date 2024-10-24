«Буржуй!»: суд рассматривает доказательства вины Александра Грацкого

11:05, 24 октября 2024, ПАИ

В ходе судебного заседания Псковский городской суд продолжает исследовать доказательства по делу бывшего руководителя УГХ администрации Пскова Александра Грацкого, передаёт корреспондент ПАИ.

При осмотре телефона Артёма Мхояна (предприниматель, давший Грацкому взятку) было обнаружено одно фото с Грацким, эксплуатирующим часы марки Tissot.

2 мая 2024 года в ходе обыска были изъяты предметы, имеющие отношение к данному уголовному делу. Обыск проводили по месту жительства Артёма Мхояна.

11 мая 2024 года осмотрели мобильный телефон, изъятый 2 мая 2024 года в ходе обыска дома Мхояна.

В WhatsApp* 20 сентября 2023 года между Мхояном и Грацким состоялась переписка. Грацкий отправил фото с комнатой, где находилось массажное кресло. Мхоян ответил: «Буржуй», Грацкий написал: «Ждём тебя».

Часы марки Tissot изъяты в качестве вещественного доказательства и приобщены к делу. Часы стоят 24 тысячи, базовая цена составляет 30 тысяч, часы реализованы со скидкой. По итогам товароведческой экспертизы часы оценены в 51 тысячу рублей.

В ходе осмотра был изъят гидроцикл, после чего данный гидроцикл признан в качестве вещественного доказательства и приобщён к материалам уголовного дела.

Напомним, Александра Грацкого обвиняют по части 2 статьи 290, части 6 статьи 290, пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном, крупном и особо крупном размере).

Он был задержан по подозрению в получении взятки 22 марта 2024 года. Ещё один эпизод взяточничества появился в деле 3 мая этого года.

Александр Грацкий в разное время работал в администрации Пскова в должностях замначальника УГХ, начальника УГХ. Осенью 2023 года его назначили заместителем главы администрации Пскова с совмещением должности начальника УГХ городской администрации.

*WhatsApp (принадлежит признанной экстремистской компании Meta, её деятельность запрещена в РФ).