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«Буржуй!»: суд рассматривает доказательства вины Александра Грацкого

В ходе судебного заседания Псковский городской суд продолжает исследовать доказательства по делу бывшего руководителя УГХ администрации Пскова Александра Грацкого, передаёт корреспондент ПАИ.

Александр Грацкий в зале суда. Фото: ПАИ

При осмотре телефона Артёма Мхояна (предприниматель, давший Грацкому взятку) было обнаружено одно фото с Грацким, эксплуатирующим часы марки Tissot.

2 мая 2024 года в ходе обыска были изъяты предметы, имеющие отношение к данному уголовному делу. Обыск проводили по месту жительства Артёма Мхояна.

11 мая 2024 года осмотрели мобильный телефон, изъятый 2 мая 2024 года в ходе обыска дома Мхояна.

В WhatsApp* 20 сентября 2023 года между Мхояном и Грацким состоялась переписка. Грацкий отправил фото с комнатой, где находилось массажное кресло. Мхоян ответил: «Буржуй», Грацкий написал: «Ждём тебя».

Часы марки Tissot изъяты в качестве вещественного доказательства и приобщены к делу. Часы стоят 24 тысячи, базовая цена составляет 30 тысяч, часы реализованы со скидкой. По итогам товароведческой экспертизы часы оценены в 51 тысячу рублей.

В ходе осмотра был изъят гидроцикл, после чего данный гидроцикл признан в качестве вещественного доказательства и приобщён к материалам уголовного дела.

Напомним, Александра Грацкого обвиняют по части 2 статьи 290, части 6 статьи 290, пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном, крупном и особо крупном размере).

Он был задержан по подозрению в получении взятки 22 марта 2024 года. Ещё один эпизод взяточничества появился в деле 3 мая этого года.

Александр Грацкий в разное время работал в администрации Пскова в должностях замначальника УГХ, начальника УГХ. Осенью 2023 года его назначили заместителем главы администрации Пскова с совмещением должности начальника УГХ городской администрации.

*WhatsApp (принадлежит признанной экстремистской компании Meta, её деятельность запрещена в РФ).

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