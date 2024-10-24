Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

В Псково-Печерском монастыре открывается Общероссийское совещание епархиальных древлехранителей

Общероссийское совещание епархиальных древлехранителей при участии митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, председателя Патриаршего совета по культуре, начинает работу в Псково-Печерском монастыре в четверг, 24 октября, передает корреспондент ПАИ. Участники совещания ознакомятся с опытом реставрации объектов культурного наследия в Псковской области. В совещании принимают участие более 40 епархиальных древлехранителей.

В совещании участвуют более 40 епархиальных древлехранителей. Фото: ПАИ

Мероприятие началось с обзорной экскурсии по Псково-Печерскому монастырю.

Свое послание участникам совещания епархиальных древлехранителей направил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Нынешнее мероприятие, приуроченное к 10-летию введения должности епархиального древлехранителя, имеет весьма важное значение для сохранения памятников церковной архитектуры, многие из которых за последние годы были переданы Русской православной церкви. Благодаря трудам древлехранителей молодое поколение соотечественников может приобщиться к сокровищнице нашей великой культуры, сформировавшейся в лоне православия, влияние которого сделало возможным появление таких шедевров русского церковного искусства мирового уровня, как «Троица» преподобного Андрея Рублева, храм Покрова на Нерли, уникальные памятники архитектуры Новгорода и Пскова, Владимиро-Суздальского и Московского княжеств», – отметил глава Русской православной церкви.

«Сегодняшнее совещание дает возможность обменяться опытом восстановления памятников церковного искусства, подвести итоги проделанной за эти годы работы и определить новые подходы к решению различных важных задач. Знаменательно, что данное мероприятие проводится на Псковской земле, где сохранилось немало объектов храмовой архитектуры, а также гражданского и военного зодчества, в том числе и включенных в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО», – говорится в послании патриарха.

«Мы за эти два дня посмотрим на конкретных примерах проблемные, сложные случаи в реставрации старинных памятников. И обменяемся опытом. Как у вас шли подобные работы по восстановлению? Что сделано у нас? Какие были ошибки? Какие были сложности? И технические сложности в самом решении проблем, и сложности в взаимоотношениях с государственными органами и с общественниками. Мы все знаем, что этих сложностей полно всегда. Сегодня мы будем в пещерах, пройдем по тем объектам, которые уже завершены, тем объектам, которые завершаются», - рассказал перед началом работы совещания митрополит Тихон.

Председатель патриаршего совета по культуре митрополит Тихон и митрополит Псковский и Порховский Матфей. Фото: ПАИ

Отметим, в совещании принимают участие митрополит Псковский и Порховский Матфей, директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» Денис Василенко, глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев, руководители реставрационных компаний, выполняющих работы в Псковской области.

В 14:00 в эфире программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» древлехранитель Псковской епархии монах Антоний расскажет об опыте сохранения и восстановления храмов на территории региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 октября 2024

Паломничество в Печоры перестало быть привязано к сезону – митрополит Матфей
24 октября 2024

В Псково-Печерском монастыре открывается Общероссийское совещание епархиальных древлехранителей
24 октября 2024

Древлехранитель Псковской епархии станет гостем программы «Проект Реставрация»
23 октября 2024

Взятую в библиотеке книгу вернули спустя 101 год
22 октября 2024

Центр добровольчества «Путь добра» откроют в Печорах в декабре
22 октября 2024

Псковичка стала участницей гала-концерта фестиваля «Белая трость», организованного фондом Дианы Гурцкой
22 октября 2024

Выставка «Новая Земля» открылась в Пскове
22 октября 2024

Обменные гастроли Русского драматического театра Удмуртии и Псковского драмтеатра обсуждают на пресс-конференции

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...