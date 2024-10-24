В Псково-Печерском монастыре открывается Общероссийское совещание епархиальных древлехранителей

11:32, 24 октября 2024, ПАИ

Общероссийское совещание епархиальных древлехранителей при участии митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, председателя Патриаршего совета по культуре, начинает работу в Псково-Печерском монастыре в четверг, 24 октября, передает корреспондент ПАИ. Участники совещания ознакомятся с опытом реставрации объектов культурного наследия в Псковской области. В совещании принимают участие более 40 епархиальных древлехранителей.

Мероприятие началось с обзорной экскурсии по Псково-Печерскому монастырю.

Свое послание участникам совещания епархиальных древлехранителей направил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Нынешнее мероприятие, приуроченное к 10-летию введения должности епархиального древлехранителя, имеет весьма важное значение для сохранения памятников церковной архитектуры, многие из которых за последние годы были переданы Русской православной церкви. Благодаря трудам древлехранителей молодое поколение соотечественников может приобщиться к сокровищнице нашей великой культуры, сформировавшейся в лоне православия, влияние которого сделало возможным появление таких шедевров русского церковного искусства мирового уровня, как «Троица» преподобного Андрея Рублева, храм Покрова на Нерли, уникальные памятники архитектуры Новгорода и Пскова, Владимиро-Суздальского и Московского княжеств», – отметил глава Русской православной церкви.

«Сегодняшнее совещание дает возможность обменяться опытом восстановления памятников церковного искусства, подвести итоги проделанной за эти годы работы и определить новые подходы к решению различных важных задач. Знаменательно, что данное мероприятие проводится на Псковской земле, где сохранилось немало объектов храмовой архитектуры, а также гражданского и военного зодчества, в том числе и включенных в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО», – говорится в послании патриарха.

«Мы за эти два дня посмотрим на конкретных примерах проблемные, сложные случаи в реставрации старинных памятников. И обменяемся опытом. Как у вас шли подобные работы по восстановлению? Что сделано у нас? Какие были ошибки? Какие были сложности? И технические сложности в самом решении проблем, и сложности в взаимоотношениях с государственными органами и с общественниками. Мы все знаем, что этих сложностей полно всегда. Сегодня мы будем в пещерах, пройдем по тем объектам, которые уже завершены, тем объектам, которые завершаются», - рассказал перед началом работы совещания митрополит Тихон.

Отметим, в совещании принимают участие митрополит Псковский и Порховский Матфей, директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» Денис Василенко, глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев, руководители реставрационных компаний, выполняющих работы в Псковской области.

В 14:00 в эфире программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» древлехранитель Псковской епархии монах Антоний расскажет об опыте сохранения и восстановления храмов на территории региона.