Останки найденного на Кубани лётчика захоронили в Псковской области

12:25, 24 октября 2024, ПАИ

Останки лётчика, погибшего в годы Великой Отечественной войны на Кубани, захоронили на братском захоронении в Черёхе Псковского района сегодня, 24 октября, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













«Сегодняшним мероприятием мы подтверждаем хорошо известный нам тезис о том, что никто не забыт и ничто не забыто. Не забыт, а восстановлен в нашей с вами памяти, в памяти нашего народа Молчанов Виктор Николаевич, погибший при защите нашего Отечества», – сказал начальник управления специальных программ правительства Псковской области Юрий Грязнов.

Поисковые отряды ежегодно находят останки советских воинов и перезахоранивают их в том числе на территории деревни Жидилов Бор, добавил председатель Псковского районного Собрания депутатов Владимир Яников.

«Сегодня на этом мероприятии почтим память ещё одного бойца, который, не жалея своей жизни, сражался с этой гадиной, который победил, при этом погибнув в бою и дав нам жить сейчас на этой земле, дав нам эту Великую Победу», – сказал исполняющий обязанности главы Псковского района Святослав Колинко.

Помимо этого, заместитель главы администрации Пскова Алексей Саенко поблагодарил от имени главы Пскова Бориса Елкина поисковые отряды за нелёгкий труд. «Важно осознавать, что подобные мероприятия трудно переоценить. Они не только воскрешают забытые страницы героизма и мужества предков, но и укрепляют духовные узы между поколениями. Ритуал перезахоронения – это символ единства и патриотизма, заставляющий нас помнить о тех, кто защищал Родину от врага», – сказал он.

Церемония захоронения завершилась заупокойной литией, которую совершил отец Максим храма Александра Невского в Пскове.

Напомним, уроженец Пскова, сержант Виктор Николаевич Молчанов был пилотом ЛаГГ-3 269-го истребительного авиаполка. 18 февраля 1943 года он не вернулся с боевого задания. В тот роковой для пилота день в результате действий всей авиационной группы было уничтожено 23 автомашины, одна авиационная цистерна, два орудия, семь зенитно-пулевых точек, подавлена одна артиллерийская батарея и уничтожено до двух взводов пехоты противника.