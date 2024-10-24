Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Останки найденного на Кубани лётчика захоронили в Псковской области

Останки лётчика, погибшего в годы Великой Отечественной войны на Кубани, захоронили на братском захоронении в Черёхе Псковского района сегодня, 24 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Останки найденного на Кубани псковского лётчика захоронили в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Останки найденного на Кубани псковского лётчика захоронили в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Останки найденного на Кубани псковского лётчика захоронили в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Останки найденного на Кубани псковского лётчика захоронили в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Останки найденного на Кубани псковского лётчика захоронили в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Останки найденного на Кубани псковского лётчика захоронили в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Останки найденного на Кубани псковского лётчика захоронили в Псковском районе
    Фото: ПАИ

«Сегодняшним мероприятием мы подтверждаем хорошо известный нам тезис о том, что никто не забыт и ничто не забыто. Не забыт, а восстановлен в нашей с вами памяти, в памяти нашего народа Молчанов Виктор Николаевич, погибший при защите нашего Отечества», – сказал начальник управления специальных программ правительства Псковской области Юрий Грязнов.

Поисковые отряды ежегодно находят останки советских воинов и перезахоранивают их в том числе на территории деревни Жидилов Бор, добавил председатель Псковского районного Собрания депутатов Владимир Яников.

«Сегодня на этом мероприятии почтим память ещё одного бойца, который, не жалея своей жизни, сражался с этой гадиной, который победил, при этом погибнув в бою и дав нам жить сейчас на этой земле, дав нам эту Великую Победу», – сказал исполняющий обязанности главы Псковского района Святослав Колинко.

Помимо этого, заместитель главы администрации Пскова Алексей Саенко поблагодарил от имени главы Пскова Бориса Елкина поисковые отряды за нелёгкий труд. «Важно осознавать, что подобные мероприятия трудно переоценить. Они не только воскрешают забытые страницы героизма и мужества предков, но и укрепляют духовные узы между поколениями. Ритуал перезахоронения – это символ единства и патриотизма, заставляющий нас помнить о тех, кто защищал Родину от врага», – сказал он.

Церемония захоронения завершилась заупокойной литией, которую совершил отец Максим храма Александра Невского в Пскове.

Напомним, уроженец Пскова, сержант Виктор Николаевич Молчанов был пилотом ЛаГГ-3 269-го истребительного авиаполка. 18 февраля 1943 года он не вернулся с боевого задания. В тот роковой для пилота день в результате действий всей авиационной группы было уничтожено 23 автомашины, одна авиационная цистерна, два орудия, семь зенитно-пулевых точек, подавлена одна артиллерийская батарея и уничтожено до двух взводов пехоты противника.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 октября 2024

Михаил Ведерников поздравил спецназовцев с профессиональным праздником
24 октября 2024

Котёнок покусал хозяйку: карантин по бешенству ввели в Пустошкинском районе
24 октября 2024

Мошенники стали чаще атаковать россиян с помощью банковских троянов
24 октября 2024

Останки найденного на Кубани лётчика захоронили в Псковской области
24 октября 2024

Стали известны тарифы на вырубку новогодних ёлок в Псковской области
24 октября 2024

Заболеваемость ковидом выросла в Псковской области
24 октября 2024

Случаи заболевания внебольничной пневмонией зафиксированы во всех районах Псковской области
24 октября 2024

13 млн рублей выделили на проекты ТОС в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...