Паломничество в Печоры перестало быть привязано к сезону – митрополит Матфей

12:56, 24 октября 2024, ПАИ

С начала года Печоры посетило более 500 тысяч паломников, паломничество перестало быть привязано к сезону, рассказал митрополит Псковский и Порховский Матфей во время экскурсии участникам Общероссийского совещания епархиальных древлехранителей в Псково-Печерском монастыре, сообщает корреспондент ПАИ.

«Есть понимание, что паломничество имеет сезонную историю, но к нам приезжают до сих пор. Всего за этот год более 500 тысяч паломников посетило Печоры. Мы сделали расширение количество трапезных, сделали удобные и уютные места. Мы делаем комфортное пребывание для паломников. Создание паломнического центра и присутствие здесь Росмолодежи способствует тому, что знание о монастыре расходится по всей стране. Мы проводим различные работы по воспитанию молодёжи, в том числе работаем с женами и вдовами участников СВО», – отметил митрополит.

«Такого не было никогда. Вот почему так важно создать всю необходимую инфраструктуру для такого количества паломников, а за ними тянутся и туристы», – подчеркнул глава Патриаршего совета по культуре митрополит Тихон.

В четверг, 24 октября, начало работу двухдневное Общероссийское совещание епархиальных древлехранителей.