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Общество

Авиакомпания «Азимут» планирует увеличить число рейсов из псковского аэропорта

Авиакомпания «Азимут» в 2025 году планирует увеличить число рейсов из псковского аэропорта с 900 до 1 070. Об этом стало известно по итогам встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с председателем Совета директоров АО «Авиакомпания Азимут» Павлом Удодом и генеральным директором Павлом Екжановым, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Расписание на следующий год уже практически сформировано. В этом году рост пассажиропотока по сравнению с прошлым годом составил более 10 %. Такой же темп планируется сохранить и в следующем году. В Пскове увеличится число полётов по маршруту Псков – Москва, их доведут до двух рейсов ежедневно, отметил Павел Удод.

В этом году из Пскова авиакомпания «Азимут» совершает рейсы в Москву, Сочи, Калининград и Минеральные Воды. По оценке руководства авиакомпании, в этом году пассажиропоток на рейсах «Азимута» превысит 150 тысяч человек, а в следующем продолжит увеличиваться и составит порядка 180 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Международный аэропорт «Псков» имени княгини Ольги с 27 октября переходит на осенне-зимнее расписание полётов.

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