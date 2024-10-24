Директор псковского аэропорта: Метеоусловия всё реже становятся причиной задержки рейсов

14:58, 24 октября 2024, ПАИ

Метеоусловия всё реже становятся причиной задержки авиарейсов, отметил гендиректор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артём Тарасов на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и представителями авиакомпании «Азимут». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

К холодам аэропортовый комплекс уже подготовлен, закуплена необходимая техника и реагенты, уточнил Артём Тарасов. Председатель Совета директоров АО «Авиакомпания Азимут» Павел Удод в свою очередь отметил, что в прошлом году регулярность на линии Москва – Псков по оценке Росавиации составляла около 90 %. По данным на сегодняшний день этот показатель составляет 95 %.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Азимут» в Псковской области планирует увеличить число рейсов. Помимо этого, псковский аэропорт с 27 октября переходит на осенне-зимнее расписание полётов.