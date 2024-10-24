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Культура

Ремонт сетей в Псково-Печерском монастыре завершен на 95%

На 95% выполнена замена и ремонт сетей в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре на сегодняшний день, рассказал директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» Денис Василенко во время экскурсии участникам Общероссийского совещания епархиальных древлехранителей в Псково-Печерском монастыре, сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Благоустройство территории монастыря планируют завершить в концу ноября. Сети на данный момент выполнены на 95% – в работе остался самый сложный участок, уточнил Денис Василенко.

Глава Патриаршего совета по культуре, митрополит Тихон также рассказал, что силами АНО в области уже отреставрировано 27 объектов. Кроме того, ещё 40 находятся в стадии доведения.

«В монастыре сделаны все стены, все башни, проложены километры коммуникаций и ливневки», – сказал он. Также митрополит Тихон напомнил, что вместе с территорией монастыря преображались и сами Печоры.

«Хороший опыт, который мы смогли сделать – когда мы начали приводить в порядок всё вокруг нашего монастыря. Если мы проводим хорошую строительную кампанию, мы готовы приводить в порядок и сам город. Чтобы улучшить здесь [в монастыре. – ПАИ] канализацию, пришлось практически полностью переделывать ЖКХ в самих Печорах», – заключил владыка.

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