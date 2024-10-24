Памятнику писателя Сергея Каширина в Гдове вернули голову
Памятнику писателя, лётчика и поэта Сергея Каширина в Гдове вернули голову. Об этом пишет районная газета «Гдовская заря».
О том, какое наказание ждёт вандала, который снёс голову бюсту, полиция пока не сообщает.
Напомним, что вандалом оказался 17-летний подросток, проживающий в Гдове. Также выяснилось, что компания, в которой он находился, распивала алкоголь около памятника Сергею Каширину.
Бюст был установлен в декабре 2023 года на народные средства.
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