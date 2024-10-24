Капремонт дороги Идрица – Лопатово начался в Себежском районе

16:04, 24 октября 2024, ПАИ

Капитальный ремонт дороги Идрица – Лопатово начался в деревне Сутоки Себежского района, пишет газета «Призыв».



Фото: Нина Суздалева



Фото: Нина Суздалева



Фото: Нина Суздалева





Специалисты завозят песок, щебень и материалы, а также уже убрали и подготовили к ремонтным работам обочины и меняют трубы в канаве.

Выполнение работ по капитальному ремонту дороги Идрица – Лопатово запланировано на 2024–2026 годы.

Напомним, что дороги отремонтировали на 183 железнодорожных переездах Октябрьской магистрали.