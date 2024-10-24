Капремонт дороги Идрица – Лопатово начался в Себежском районе
Капитальный ремонт дороги Идрица – Лопатово начался в деревне Сутоки Себежского района, пишет газета «Призыв».
Специалисты завозят песок, щебень и материалы, а также уже убрали и подготовили к ремонтным работам обочины и меняют трубы в канаве.
Выполнение работ по капитальному ремонту дороги Идрица – Лопатово запланировано на 2024–2026 годы.
Напомним, что дороги отремонтировали на 183 железнодорожных переездах Октябрьской магистрали.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
24 октября 2024
В этом году ещё 4 тысячи жителей Псковской области получили доступ к постоянной сотовой связи
24 октября 2024
Запасы лекарств для региональных льготников в Псковской области составляют от 3 до 12 месяцев – облздрав