Церковь Одигитрии в Пскове планируется возродить

16:35, 24 октября 2024, ПАИ

Вопрос восстановления руинированных и разрушающихся памятников затронул древлехранитель Псковской епархии, насельник Псково-Печерского монастыря, монах Антоний в эфире программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«У нас очень много руинированных памятников и таких, которые резко разрушаются. Даже они вносятся в программы, им уделяется внимание, выделяются средства», – отметил он.

В частности, планируется возродить храм Одигитрии в Пскове, уточнила инженер-реставратор, начальник отдела «Служба управления объекта всемирного наследия ЮНЕСКО» ГАУК ПО «НПЦ по охране памятников» Мария Лисенкова. «Сейчас в отношении церкви Одигитрии мы приходим к новому этапу. Да, она возродится», – сказала она.

Ранее сообщалось, что реставрацию церкви Одигитрии планируют начать в 2024 году.

Кроме того, идёт консервация отдалённого прихода Косьмы и Домиана в деревне Гвоздно Гдовского района. «Там живой приход, но храм разрушен. АНО не может объять необъятное, ведь есть первоначальные объекты, которые требуют быстрого вмешательства, а есть и отдалённые. Был составлен проект на храм в Гвоздно, были выделены средства», – отметил монах Антоний.