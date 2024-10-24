Занятия в новом учебно-лабораторном корпусе ПсковГУ начнутся 28 октября

18:50, 24 октября 2024, ПАИ

Занятия в учебно-лабораторном комплексе ПсковГУ на улице Доставалова начнутся в ближайший понедельник, 28 октября. Об этом ПАИ сообщил в пресс-службе вуза.\

Новое здание включено в состав лицензии на осуществление образовательной деятельности вуза. Ректор ПсковГУ Наталья Ильина подчеркнула, что здание, в котором начнут учебу студенты Института медицины и экспериментальной биологии, - первый построенный за несколько десятилетий университетский корпус.

«Проект был реализован по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина совместно с правительством Псковской области и при личном участии губернатора Михаила Ведерникова. Запуск работы нового корпуса – знаковый для системы здравоохранения нашего региона. Пополнение кадров молодыми специалистами, владеющими современными знаниями и методами, позволит качественно реализовать цели национального проекта «Здравоохранение», в числе которых - достижение практически полной укомплектованности врачами и медсестрами подразделений, оказывающих первую медицинскую помощь, внедрение «бережливых технологий» в медицинских организациях, обеспечение охвата граждан профилактическими медосмотрами не реже одного раза в год, рост объема экспорта медицинских услуг», – напомнила руководитель вуза.

В новом учебно-лабораторном корпусе смогут обучаться больше тысячи студентов Института медицины и экспериментальной биологи.

«В здании располагаются современные аудитории, лаборатории и учебные пространства, которые позволяют проводить актуальные и инновационные исследования. Старт занятий в новом корпусе является важным шагом к улучшению инфраструктуры университета и удовлетворению растущих потребностей в образовательном процессе», – сообщила директор Института медицины и экспериментальной биологии Нина Бугеро.

Площадь здания составляет более 8 тысяч квадратных метров. В нем разместились симуляционный центр, лабораторный и анатомический блоки с демонстрационными и секционными залами, лаборантскими и препараторскими аудиториями. На территории корпуса разбит ботанический сад. В теплое время года здесь будут проводиться учебные экскурсии и практические занятия по ботанике. Кроме того, организована рекреационная зона для студентов, преподавателей университета и жителей города.

Напомним, строительство нового корпуса началось в июле 2022 года силами Министерства обороны РФ. Средства были выделены по решению Правительства РФ. В общей сложности из федерального бюджета на реализацию проекта было направлено более 1,4 миллиардов рублей.

Минобрнауки России выделило финансирование на высоко технологичное оснащение лабораторий нового корпуса. В рамках программы «Приоритет-2030» вуз получил средства на закупку дополнительного оборудования.