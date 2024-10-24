Новый руководитель комитета по культуре Псковской области приступила к работе

20:23, 24 октября 2024, ПАИ

Сегодня, 24 октября, состоялась первая планёрка под руководством нового врио председателя комитета по культуре Илианны Петровой с руководителями учреждений культуры, подведомственных комитету, сообщили ПАИ в профильном комитете.

На планёрке также присутствовал председатель общественного совета по культуре Сергей Коротков.

«Пожелаем Илианне Ивановне успехов в работе и долгих творческих лет на Псковской земле! Пусть её работа принесёт ещё больше возможностей для развития культурной жизни нашего региона, а инициативы подарят нам множество ярких событий и проектов!» – отметили в комитете.

Напомним, о назначении Илианны Петровой на должность главы комитета стало известно 21 октября.