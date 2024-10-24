Новый руководитель комитета по культуре Псковской области приступила к работе
Сегодня, 24 октября, состоялась первая планёрка под руководством нового врио председателя комитета по культуре Илианны Петровой с руководителями учреждений культуры, подведомственных комитету, сообщили ПАИ в профильном комитете.
На планёрке также присутствовал председатель общественного совета по культуре Сергей Коротков.
«Пожелаем Илианне Ивановне успехов в работе и долгих творческих лет на Псковской земле! Пусть её работа принесёт ещё больше возможностей для развития культурной жизни нашего региона, а инициативы подарят нам множество ярких событий и проектов!» – отметили в комитете.
Напомним, о назначении Илианны Петровой на должность главы комитета стало известно 21 октября.
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