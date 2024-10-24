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Псковский врач-хирург рассказал о своих командировках в Запорожскую и Курскую области

Врач-хирург Псковской областной клинической больницы Константин Рагозин вернулся из командировок в Запорожскую и Курскую области. Какую медпомощь врач оказывал жителям и раненым бойцам, выяснил корреспондент телеканала «Первый Псковский».

Врач-хирург рассказал о своих командировках в Запорожскую и Курскую области. Фото: скриншот репортажа телеканала «Первый Псковский»

Благодаря приезду врача из Пскова местный хирург в Запорожье ушёл в отпуск: всю нагрузку хирургической работы в течение месяца Константин Рагозин взял на себя. Затем гражданскую хирургию он сменил на приёмный покой в военно-полевом госпитале, выполняя экстренные обследования, оценку состояния здоровья вновь поступивших пациентов и незамедлительное принятие решений о дальнейшей тактике лечения бойцов.

Врач также назвал особый случай в своей практике. «Я раненому делаю массаж сердца через диафрагму. И у него сердце завелось. Мы его потом эвакуировали в Москву, он выжил. Это на меня произвело большое впечатление. Смерть на столе, а потом воскресенье из мёртвых. Такие вещи не забываются», – вспомнил Константин Рагозин.

Напомним, что медики требуются в новые субъекты России для оказания профессиональной медицинской помощи. С начала года шесть псковских врачей уже вернулись из командировок на новые территории и в Курскую область.

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