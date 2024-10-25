Александр Котов: Таможенники добросовестно и ответственно несут службу на благо региона и страны

09:53, 25 октября 2024, ПАИ

Работников и ветеранов таможенной службы Псковской области поздравил с профессиональным праздником председатель Псковского областного Собрания депутатов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

«Таможня – современное и эффективное ведомство, которое играет значимую роль в защите национальных интересов и укреплении финансовой безопасности страны. Деятельность сотрудников напрямую связана с пополнением федерального бюджета и формированием благоприятных условий для предпринимательской активности», – сказал он.

Современные реалии ставят перед таможенными органами новые вызовы, связанные с изменениями глобальной геополитической и экономической ситуации, отметил Александр Котов. «Компетентный подход позволяет не просто преодолеть существующие трудности, но и увидеть на пути решения проблем новые возможности для развития отечественных субъектов таможенной деятельности», – подчеркнул он.

При этом добиться заметных результатов работы псковской таможне позволяет высококвалифицированный и сплоченный коллектив, добавил председатель облсобрания. «Вы добросовестно и ответственно несёте службу на благо нашего региона и страны, сохраняя традиции и следуя принципам предшественников – ветеранов таможенной службы. Здоровья, благополучия и успешной реализации всех намеченных планов!» – заключил Александр Котов.